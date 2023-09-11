Реальный заказ! Адаптивная верстка сайта Онлайн-Курсов
HTML-верстка
Добавлена2 просмотра
3 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Готовый сайт для посадку на cms и дальнейшее продуктивное использование
Есть главная страница с introduce, рекламой курсов, необходимой документацией
Страница категории курсов
Страница с курсом - обязательно к просмотру адаптивная версия табов, особенно таблица во вкладке "учебный план"