Реальный заказ! Адаптивная верстка сайта Онлайн-Курсов

HTML-верстка
Добавлена
3 месяца назад
2 просмотра
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Готовый сайт для посадку на cms и дальнейшее продуктивное использование

  • Есть главная страница с introduce, рекламой курсов, необходимой документацией

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  • Страница с курсом - обязательно к просмотру адаптивная версия табов, особенно таблица во вкладке "учебный план"

Охрана труда