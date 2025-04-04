Разработали информационный сайт про полезное питание. Выполнили детальный обзор продукта, описали все его стороны. Встроили интернет-магазин для покупка и заказа товара. Использовали множество красивых плавных анимаций для карточек и секций сайта.

Сайт Real Wellness должен был в первую очередь красиво описать продукт. А также дать пользователям возможность его купить.

Главной задачей этого проекта стало создание красивых плавных переходов между секциями.

Так-же необходимо было встроить интернет-магазин для заказа товаров.

Получили красивый, плавный сайт, который полностью справляется со своей основной задачей - красиво подать продукт и дать возможность его купить.

Ссылка на работу - https://realwellness.world