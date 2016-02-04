Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт для научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии(НЦАГИП)
Проделанная работа:
Верстка макетов из PSD.
Установка и настройка системы управления(CMS DataLife Engine).
Адаптация верстки под макеты установленной CMS.
Наполнение сайта контентом.
Обучение сотрудников работе в админ-панели сайта.