Сайт для Научного центра акушерства

Добавлена
8 лет назад
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Сайт для научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии(НЦАГИП)

http://www.ncaigp.kz/

Проделанная работа:

Верстка макетов из PSD.

Установка и настройка системы управления(CMS DataLife Engine).

Адаптация верстки под макеты установленной CMS.

Наполнение сайта контентом.

Обучение сотрудников работе в админ-панели сайта.