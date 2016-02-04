Сайт провайдера спутникового интернета

Добавлена
8 лет назад
148 просмотров
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Сайт провайдера спутникового интернета. Daraline.

http://daraline.kz/

Проделанная работа:

Верстка макетов из PSD.

Установка и настройка системы управления(CMS DataLife Engine).

Адаптация верстки под макеты установленной CMS.

Наполнение сайта контентом.

Обучение сотрудников работе в админ-панели сайта.