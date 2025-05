Sonic Logistic site

Сайт по предоставлению услуг по грузоперевозкам и логистики. Вся графика дополнительно обработана в программе Adobe Photoshop для адаптации под все девайсы. Элементы дизайна отрисованы в векторную графику в Adobe Illustrator. Задействован JavaScript для создания плавного скрола при переходе по страницам и блокам. Реализованы формы для регистрации и входа пользователей. Подключен дополнительный скрипт как выбора регионального кода и ввода номера телефона

A website for providing cargo transportation and logistics services. All graphics are additionally processed in Adobe Photoshop to adapt to all devices. Design elements are drawn in vector graphics in Adobe Illustrator. JavaScript is used to create a smooth scroll when moving between pages and blocks. Forms for user registration and login are implemented. An additional script is connected for selecting a regional code and entering a phone number

https://sonic-logistic.netlify.app/