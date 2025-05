Адаптивная верстка лендинга, содержащая библиотеку аудио дорожки со звуковыми эффектами. Помимо верстки стандартных блоков были реализованы блоки с бегущей строкой, блоки с табами и See more. Подлючен Slider Swiper для реализации соответствующего блока. С помощью JavaScript реализована плавная навигация по разделам с помощью пунктов меню

An adaptive landing page layout containing a library of audio tracks with sound effects. In addition to the layout of the standard blocks, blocks with a running line, blocks with Tabs and See More were implemented. Slider Swiper is connected to implement the corresponding block. Using JavaScript, smooth navigation through sections using menu items is implemented

https://sound-effect-library.netlify.app/