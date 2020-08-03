Создание лэндинга/визитки

Добавлена
5 лет назад
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Создание сайта (включающая регистрацию домена, организацию хостинга, консультации по тарифу хостинга, подключение SSL-сертификата) для зуботехнической лаборатории "Золотое сечение".

Все верстка выполнена на чистом html+css+js без использования фреймворков. Верстка включает как стандартные элементы (адаптивное меню в шапке, слайдер, блоки с текстом, формы обратной связи, модальное окно), так и нетривиальные элементы (3d-карточки).

Backend (обработчик форм обратной связи) выполнен на чистом php.

Ссылка на сайт - https://dt-school.ru

CSSHTMLJavaScriptPHP