Стяжка пола

сайт выполнен по предоставленному макету в разрешении 1366px/1980px

все кнопки и ссылки динамически изменяемые

внизу страницы встроена динамическая Google карта с заранее введёным адресом и возможностью взаимодействовать с картой

JS: слайдер с вариантами работ, модальные окна с проверкой согласия и заполнением полей, аккордеон с анимацией кнопки и выпадающим текстом

Ссылка на Git репозиторий: https://github.com/Trofim03/floor_screed

Ссылка на Git-Hub pages: https://trofim03.github.io/floor_screed/