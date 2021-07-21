Стяжка пола

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт выполнен по предоставленному макету в разрешении 1366px/1980px
все кнопки и ссылки динамически изменяемые
внизу страницы встроена динамическая Google карта с заранее введёным адресом и возможностью взаимодействовать с картой
JS: слайдер с вариантами работ, модальные окна с проверкой согласия и заполнением полей, аккордеон с анимацией кнопки и выпадающим текстом
Ссылка на Git репозиторий: https://github.com/Trofim03/floor_screed
Ссылка на Git-Hub pages: https://trofim03.github.io/floor_screed/