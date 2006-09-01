Сучасний лендінг з паралакс ефектом
HTML-верстка
Добавлена3 просмотра
2 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Використовувані інструменти та технології:
HTML5, CSS3(SCSS), JavaScript, Gulp4, Webpack.
Що на ньому можна знайти:
Ефект паралаксу при русі мишки по екрану та при стандартному скроллі, спойлери, меню «бургер», контактна форма з валідацією тощо.
Посилання на роботу - https://farmvest-abee4.web.app/