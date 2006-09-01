Сучасний лендінг з паралакс ефектом

HTML-верстка
Добавлена
2 месяца назад
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Використовувані інструменти та технології:

HTML5, CSS3(SCSS), JavaScript, Gulp4, Webpack.

Що на ньому можна знайти:

Ефект паралаксу при русі мишки по екрану та при стандартному скроллі, спойлери, меню «бургер», контактна форма з валідацією тощо.

Посилання на роботу - https://farmvest-abee4.web.app/