Сайт портфоліо з поекранним скроллом для веб-розробника

Використовувані інструменти та технології:

HTML5, CSS3(SCSS), JavaScript, Gulp4, Webpack.

Що на ньому можна знайти:

Поекранний скролл, параллакс ефект при русі мишки по екрану, слайдер, таби, які перетворюються в спойлери на мобільних пристроях, меню «бургер» з навігацією по сайту, контактна форма тощо.

Посилання на роботу - https://ye4hen.github.io/Alex/