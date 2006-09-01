Сайт портфоліо з поекранним скроллом для веб-розробника
HTML-верстка
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Використовувані інструменти та технології:
HTML5, CSS3(SCSS), JavaScript, Gulp4, Webpack.
Що на ньому можна знайти:
Поекранний скролл, параллакс ефект при русі мишки по екрану, слайдер, таби, які перетворюються в спойлери на мобільних пристроях, меню «бургер» з навігацією по сайту, контактна форма тощо.
Посилання на роботу - https://ye4hen.github.io/Alex/