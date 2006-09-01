Адаптивний лендінг для компанії з надання ремонтних послуг
HTML-верстка
Добавлена2 просмотра
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Використовувані інструменти та технології:
HTML5, CSS3(SCSS), JavaScript, Gulp4, Webpack.
Що на ньому можна знайти:
Різноманітні анімації появи, спойлери, слайдер, функція "view more" в секції з блогом, меню «бургер» з навігацією по сайту, контактна форма з валідацією тощо.
Посилання на роботу - https://homepro-653a7.web.app/