Sysds.uz Адаптивная HTML-верстка

Добавлена
2 месяца назад
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Я выполнил HTML-верстку для проекта Sysds.uz, обеспечив качественный, адаптивный и кроссбраузерный интерфейс.

Что было сделано:

1) Чистая и валидная HTML5/CSS3 верстка
2) Полная адаптация под мобильные, планшеты и десктопы
3) Использование современных технологий (Flexbox, Grid, Tailwind CSS, SCSS)
4) Кроссбраузерная совместимость (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
5) Оптимизированная загрузка и высокая скорость работы

Верстка выполнена с учетом всех современных стандартов и удобства пользователей. Если вам нужна профессиональная верстка для вашего проекта — обращайтесь!