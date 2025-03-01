Sysds.uz Адаптивная HTML-верстка

Я выполнил HTML-верстку для проекта Sysds.uz, обеспечив качественный, адаптивный и кроссбраузерный интерфейс.

1) Чистая и валидная HTML5/CSS3 верстка

2) Полная адаптация под мобильные, планшеты и десктопы

3) Использование современных технологий (Flexbox, Grid, Tailwind CSS, SCSS)

4) Кроссбраузерная совместимость (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

5) Оптимизированная загрузка и высокая скорость работы

Верстка выполнена с учетом всех современных стандартов и удобства пользователей. Если вам нужна профессиональная верстка для вашего проекта — обращайтесь!