Touristic Agency Jadoo (landing page)

HTML-верстка
Добавлена
2 месяца назад
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На основі наданого дизайн-макету виконано HTML-кодування та CSS-стилізацію сайту.

Адаптивний варіант макета використовувався для підтримки різноманітних мобільних пристроїв. Також додано основні функції JavaScript.

Робота виконана з урахуванням кросбраузерності: FireFox, IE, Opera, Google Chrome, Safari.

Переглянути повну роботу можна за посиланням:

https://kseniiazhuravelsalva.github.io/work/jadoo/