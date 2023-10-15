Touristic Agency Jadoo (landing page)
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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На основі наданого дизайн-макету виконано HTML-кодування та CSS-стилізацію сайту.
Адаптивний варіант макета використовувався для підтримки різноманітних мобільних пристроїв. Також додано основні функції JavaScript.
Робота виконана з урахуванням кросбраузерності: FireFox, IE, Opera, Google Chrome, Safari.
Переглянути повну роботу можна за посиланням: