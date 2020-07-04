Верстка Fresh-med Page

Верстка главной страницы украинской больницы.
- Адаптивно: Адаптивной код с использованием flex-box/grid, современных подход написания media запросов и директивы @supports если какой-то браузер не поддерживает последние технологии.
- Кросс-браузерно: Одинаково работает на телефонах, планшетах, ie11 и современных браузерах.
- Оптимизировано: Код структурированный, написанный по методологии BEM, javascript разбит на модули, все статические файлы(шрифты, картинки, js css бандлы(чанки) оптимизированы и подгружаются только тогда, когда это необходимо(lazy-load).
- Валидный: код разбит на блоки, везде есть комментарии и пометки, в режиме production все файлы мумифицируются, все лишнее удаляется. Код встроется в любую CMS систему его легко поддерживать, 90% поддержка SEO в light-house, быстра подгрузка, доступность для Screen reader(role aria label)
- Доступный: проект написан на актуальных технологиях простым языком без фреймворков, при поддержки style lintera для контроля чистоты кода.
- Технологии: сборка, организация проекта Webpack. Vanila js(обычный javascript) , post-css, post-css плагины для качественной работы. glide.js(библиотека для работы со слайдером в vanila js, аналог slick slider), методология написания классов и файловая система BEM.
- Функционал проекта: в проекте используется модальные окна, pop-upы, валидация форм, slider, бургер меню, акардион, скрипты для оптимизации: ObserverFont(оптимизированная подгрузка шрифтов), lazy load для статичесеий файлов, внешних скриптов.