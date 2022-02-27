Верстка главной страницы интернет-магазина

Главная страница интернет-магазина по продаже велосипедов и аксессуаров к ним.
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В вёрстке использовал адаптивный шрифт (подстраивается под размер экрана в зависимости от его ширины)
Размер шрифта хорошо выглядит на любых разрешениях монитора
Адаптивные картинки, высота которых привязана в процентном соотношении к текстовому блоку, что тоже прекрасно смотрится на разных размера экранов и не сломается при изменении текста
Ссылка на работу: http://portfolio.newyou.su/bicycle/