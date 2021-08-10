Верстка и анимация главной страницы сайта OptiMeal

Добавлена
2 года назад
44 просмотра
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Верстка и анимация главной страницы сайта OptiMeal

Технологии использованные в этом проекте: HTML5, CSS3/SASS, JavaScript

Анимации реализованы на CSS и JavaScript

Вёрстку в живую можно посмотреть 👉здесь

Подробнее о работе можно посмотреть на моём сайте: главная страница сайта OptiMeal.