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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка и анимация главной страницы сайта OptiMeal
Технологии использованные в этом проекте: HTML5, CSS3/SASS, JavaScript
Анимации реализованы на CSS и JavaScript
Вёрстку в живую можно посмотреть 👉здесь
Подробнее о работе можно посмотреть на моём сайте: главная страница сайта OptiMeal.