Верстка и анимация главной страницы сайта OptiMeal

Технологии использованные в этом проекте: HTML5, CSS3/SASS, JavaScript

Анимации реализованы на CSS и JavaScript

Вёрстку в живую можно посмотреть 👉здесь

Подробнее о работе можно посмотреть на моём сайте: главная страница сайта OptiMeal.