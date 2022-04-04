Верстка и дизайн лендинга

Поставленная задача:
Задача была передана в форме Exel-файла с текстом и структурой сайта и описанием функционала сайта.
Из пожеланий была темная тема. Одна страница сайта. Ссылки, картинки и логотип должны были подбираться в дальнейшем.
Весь дизайн, размеры, шрифты и адаптив был продуман мной с нуля.
Функционал:
- Надежная вёрстка с возможностью добавления/удаления/ изменения контента.
- Отзывчиво-адаптивный сайт с плавными переходами и адекватным перестроением блоков;
- Удобный интерфейс для мобильных устройств (большие кнопки и поля ввода);
- Всплывающие окна (попапы) для удобного взаимодействия с пользователем;
- Формы обратной связи с валидацией;
- Чистый JavaScript-код без "тяжелых" библиотек;
- Онлайн-калькулятор расчета стоимости доходности на чистом JS;
- Спойлеры с выпадающими ответами на частые вопросы;
- Адаптивный слайдер Swiper;
- Оптимизация изображений и файлов;
- Высокая скорость загрузки;