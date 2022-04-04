Верстка и дизайн лендинга

Ссылка на работу

Поставленная задача:

Задача была передана в форме Exel-файла с текстом и структурой сайта и описанием функционала сайта.

Из пожеланий была темная тема. Одна страница сайта. Ссылки, картинки и логотип должны были подбираться в дальнейшем.

Весь дизайн, размеры, шрифты и адаптив был продуман мной с нуля.

Функционал: