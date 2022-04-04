Верстка и дизайн лендинга

Добавлена
3 года назад
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Ссылка на работу

Поставленная задача:

Задача была передана в форме Exel-файла с текстом и структурой сайта и описанием функционала сайта.

Из пожеланий была темная тема. Одна страница сайта. Ссылки, картинки и логотип должны были подбираться в дальнейшем.

Весь дизайн, размеры, шрифты и адаптив был продуман мной с нуля.

Функционал:

  • Надежная вёрстка с возможностью добавления/удаления/ изменения контента.
  • Отзывчиво-адаптивный сайт с плавными переходами и адекватным перестроением блоков;
  • Удобный интерфейс для мобильных устройств (большие кнопки и поля ввода);
  • Всплывающие окна (попапы) для удобного взаимодействия с пользователем;
  • Формы обратной связи с валидацией;
  • Чистый JavaScript-код без "тяжелых" библиотек;
  • Онлайн-калькулятор расчета стоимости доходности на чистом JS;
  • Спойлеры с выпадающими ответами на частые вопросы;
  • Адаптивный слайдер Swiper;
  • Оптимизация изображений и файлов;
  • Высокая скорость загрузки;
JavaScript