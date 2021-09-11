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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка и посадка на WordPress - Юрист ЖКХ.
Стояла задача сверстать новый дизайн главной страницы для действующего сайта и посадить верстку на WordPress.
WordPress, ACF Pro, HTML5, CSS3, JavaScript, Responsive, БЭМ
Показатели Google PageSpeed:
Мобильные телефоны - 94,
Компьютеры - 99.