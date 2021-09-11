Верстка и посадка на WordPress - Юрист ЖКХ.

Стояла задача сверстать новый дизайн главной страницы для действующего сайта и посадить верстку на WordPress.

WordPress, ACF Pro, HTML5, CSS3, JavaScript, Responsive, БЭМ

Ссылка — тык.

Показатели Google PageSpeed:

Мобильные телефоны - 94,

Компьютеры - 99.