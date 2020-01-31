Верстка из PSD шаблона

Эта работа была выполнена при прохождении большого курса по веб разработке.

Данная тема имеет слайдер в нескольких интерпретациях, подгрузку внешнего видео с YouTube, удачно реализованное выпадающее меню, блог с подпиской на новости, добавлены анимированные кнопки, поле для поиска по сайту, подключены ссылки на социальные сети.