Верстка из PSD шаблона

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Эта работа была выполнена при прохождении большого курса по веб разработке.
Данная тема имеет слайдер в нескольких интерпретациях, подгрузку внешнего видео с YouTube, удачно реализованное выпадающее меню, блог с подпиской на новости, добавлены анимированные кнопки, поле для поиска по сайту, подключены ссылки на социальные сети.