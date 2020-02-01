Перенос сайта на CMS WordPress

Перенос HTML сайта в удобную админку WordPress, где можно загружать и обновлять любые данные введенные текстом и большинство картинок в слайдерах своими силами, все просто и понятно. В моей работе присутствует полностью рабочий функционал слайдера, выпадающего меню, поле с комментариями, страницы с фотографиями (картинками), формой обратной связи, страницей с контактами, где интегрирована карта из Google. Также создан файл с переводом на два языка.