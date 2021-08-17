Верстка Карточки Товара для интернет-магазина

Добавлена
2 года назад
83 просмотра
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Адаптивная Верстка Карточки Товара для интернет-магазина

Технологии:

SCSS, БЭМ, FLEX, HTML5, CSS3, Responsive, JS, PHP

💬 Ознакомиться с работой

  • адаптивность под все современные устройства
  • кроссбраузерность
  • валидный код
  • вычисление процента скидки по первоначальной цене и экономии, и наоборот. Вычисление экономии по проценту скидки
  • генерация случайного кода товара(артикула), также при клике на него всплывает уведомление и номер копируется в буфер обмена
  • ограничение по количеству товара, в данном случае максимум - 6 единиц товара
  • отправка данных об выбранном размере, артикуле, количестве товара в файл корневой папки проекта