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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивная Верстка Карточки Товара для интернет-магазина
Технологии:
SCSS, БЭМ, FLEX, HTML5, CSS3, Responsive, JS, PHP
- адаптивность под все современные устройства
- кроссбраузерность
- валидный код
- вычисление процента скидки по первоначальной цене и экономии, и наоборот. Вычисление экономии по проценту скидки
- генерация случайного кода товара(артикула), также при клике на него всплывает уведомление и номер копируется в буфер обмена
- ограничение по количеству товара, в данном случае максимум - 6 единиц товара
- отправка данных об выбранном размере, артикуле, количестве товара в файл корневой папки проекта