Верстка макета клининговой компании без адаптива

Добавлена
4 года назад
89 просмотров
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Ипользовано html5(бем), css3(sass, svg, flex), js(DOM, eslint), webpack. Исходники на GitHub.