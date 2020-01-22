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Верстка макета клининговой компании без адаптива
HTML-верстка
Добавлена
4 года назад
89 просмотров
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Ипользовано html5(бем), css3(sass, svg, flex), js(DOM, eslint), webpack. Исходники на GitHub.
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2 МБ
Ярослав Михальчук
yaroslav_mykhalc
Был
4 года назад
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