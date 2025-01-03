Верстка панели со статистикой

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Этот проект представляет собой разработку панели со статистикой, выполненной с использованием популярных библиотек и технологий для удобства и функциональности. Ключевые особенности:

  • Базовая верстка с использованием Bootstrap: Адаптивный макет панели создан на основе Bootstrap, с добавлением кастомных стилей для индивидуализации дизайна.

  • Выбор дат: Реализован функционал выбора диапазона дат с помощью библиотеки jQuery UI, что делает интерфейс интуитивным и удобным.

  • Выпадающие списки: Использованы стилизованные выпадающие списки на базе плагина Select2, настроенные для соответствия стилям Bootstrap.

  • Графики: Данные представлены с помощью графиков, созданных библиотекой Morris, что позволяет наглядно визуализировать статистику.

  • Таблицы: Для отображения и работы с данными применяются интерактивные таблицы на основе DataTables, обеспечивающие сортировку, фильтрацию и пагинацию.

  • Иконки: Использованы иконки из библиотеки FontAwesome для улучшения визуального восприятия элементов интерфейса.

  • Самописные переключаемые вкладки: Реализована система вкладок, позволяющая удобно переключаться между разделами панели.

  • Адаптивность: Макет полностью адаптирован для корректного отображения на устройствах с разными экранами.

Панель разработана для удобного взаимодействия с большими объемами данных, сочетая функциональность и визуальную привлекательность.