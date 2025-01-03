Верстка панели со статистикой

Этот проект представляет собой разработку панели со статистикой, выполненной с использованием популярных библиотек и технологий для удобства и функциональности. Ключевые особенности:

Базовая верстка с использованием Bootstrap : Адаптивный макет панели создан на основе Bootstrap, с добавлением кастомных стилей для индивидуализации дизайна.

Выбор дат : Реализован функционал выбора диапазона дат с помощью библиотеки jQuery UI, что делает интерфейс интуитивным и удобным.

Выпадающие списки : Использованы стилизованные выпадающие списки на базе плагина Select2, настроенные для соответствия стилям Bootstrap.

Графики : Данные представлены с помощью графиков, созданных библиотекой Morris, что позволяет наглядно визуализировать статистику.

Таблицы : Для отображения и работы с данными применяются интерактивные таблицы на основе DataTables, обеспечивающие сортировку, фильтрацию и пагинацию.

Иконки : Использованы иконки из библиотеки FontAwesome для улучшения визуального восприятия элементов интерфейса.

Самописные переключаемые вкладки : Реализована система вкладок, позволяющая удобно переключаться между разделами панели.

Адаптивность: Макет полностью адаптирован для корректного отображения на устройствах с разными экранами.

Панель разработана для удобного взаимодействия с большими объемами данных, сочетая функциональность и визуальную привлекательность.