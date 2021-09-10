Верстка сайта-портфолио/Полноэкр. скролл, адаптив

Вкратце о проекте: - В основном чистый JS (местами jquery)

- Препроцессор sass(scss)

- Полноэкранный скролл - swiper

- Написан по структуре БЭМ

- Gulp для конвертации img в webp, сжатия файлов и, собственно, для удобства :)

- Адаптивен до 320 разрешения

- Кроссбраузерность

- Зеленая зона Google page speed

*В рамках данного проекта верстал только главную страницу*

Ссылка:

https://arthur410.github.io/VR