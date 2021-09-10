Верстка сайта-портфолио/Полноэкр. скролл, адаптив

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Вкратце о проекте: - В основном чистый JS (местами jquery)
- Препроцессор sass(scss)
- Полноэкранный скролл - swiper
- Написан по структуре БЭМ
- Gulp для конвертации img в webp, сжатия файлов и, собственно, для удобства :)
- Адаптивен до 320 разрешения
- Кроссбраузерность
- Зеленая зона Google page speed
*В рамках данного проекта верстал только главную страницу*
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