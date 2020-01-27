Вёрстка интернет-магазина косметики

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Адаптивная вёрстка интернет-магазина профессиональной косметики. Выполнено более 30-ти страниц, использовано множество нестандартных решений в анимации и компановке блоков.
Прямое общение исполнителя с дизайнером студии BBBro, согласование до мельчайших деталей.
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