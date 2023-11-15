Вёрстка Landing Page Vera Vla Edu

HTML-верстка
Добавлена
месяц назад
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Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка Landing Page промо сайта по обучению разработке искусственного интеллекта VeraVla Edu.

Вёрстка сайта выполнена в учебных целях, для отработки навыков адаптивной, кроссбраузерной вёрстки.

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