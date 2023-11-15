Вёрстка Landing Page Vera Vla Edu
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка Landing Page промо сайта по обучению разработке искусственного интеллекта VeraVla Edu.
Вёрстка сайта выполнена в учебных целях, для отработки навыков адаптивной, кроссбраузерной вёрстки.
Технологии и инструменты:
HTML - каркас(скелет) сайта
CSS - внешний вид сайта
JS - мышцы сайта
Gulp - сборщик проекта
Методология БЭМ - для правильного именования классов
Ссылка на сайт: https://вэб-верстальшик.рф/portfolio/Vera-Vla-Edu/index.html
Сайт портфолио: https://вэб-верстальшик.рф