Вёрстка многостраничного сайта CryptoSMP

Первый вопрос: "Почему именно бык? xD"

Заказчиком была поставлена задача сверстать многостраничный сайт, с личным кабинетом и веткой модальных окон.

При вёрстке возникало много рабочих моментов т.к на сайте присутствует обилие различных интересных плюшек (начиная от слайдеров, карточек с переворотом, вопросами с ответами при нажатии и заканчивая модальными окнами с уникальными слайдерами с помощью которых потенциальные клиенты могут что-либо заказать).

Следуя техническому заданию, сайт был готов за 9 дней со всеми доработками и правками. Заказчик был полностью доволен результатом, а я получил эстетическое наслаждение от своей работы!