WebStudio
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Классический адаптивный двухстраничный лендинг для Веб-Студии
Технологии:
1) HTML5 - разметка сайта
2) CSS - классы заданы по методологии БЭМ (стили написаны на препроцессоре SASS)
3) JavaScript - ванильный js, для всех активных элементов
Отчет Lighthouse:
Производительность: 96%
Специальные Возможности: 82%
Рекомендации: 75%
Поисковая оптимизация: 80%