WebStudio

HTML-верстка
Добавлена
3 месяца назад
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Классический адаптивный двухстраничный лендинг для Веб-Студии

Технологии:

1) HTML5 - разметка сайта

2) CSS - классы заданы по методологии БЭМ (стили написаны на препроцессоре SASS)

3) JavaScript - ванильный js, для всех активных элементов

Отчет Lighthouse:

  • Производительность: 96%

  • Специальные Возможности: 82%

  • Рекомендации: 75%

  • Поисковая оптимизация: 80%