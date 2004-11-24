Nike-Demo
HTML-верстка
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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Современный адаптивный одностраничный веб-сайт.
Технологии:
1) React.js- архитектура сайта
2) Tailwind CSS - СSS фреймворк для написания стилей
3) Redux- библиотека для работы с состоянием
Отчет Lighthouse:
Производительность: 99%
Специальные Возможности: 96%
Рекомендации: 100%
Поисковая оптимизация: 80%