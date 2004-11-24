Nike-Demo

HTML-верстка
Добавлена
3 месяца назад
1 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Современный адаптивный одностраничный веб-сайт.

Технологии:

1) React.js- архитектура сайта

2) Tailwind CSS - СSS фреймворк для написания стилей

3) Redux- библиотека для работы с состоянием

Отчет Lighthouse:

  • Производительность: 99%

  • Специальные Возможности: 96%

  • Рекомендации: 100%

  • Поисковая оптимизация: 80%

Посмотреть сайт -->