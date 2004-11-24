OnAir
Сайты «под ключ»
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Современный адаптивный многостраничный веб-сайт.
Технологии:
1) React.js - архитектура сайта;
2) Tailwind CSS - СSS фреймворк для написания стилей;
3) Redux- библиотека для работы с состоянием, так же для работы с базой данных (асинхронные запросы на сервер);
4) React-Route-Dom- библиотека для реализации навигации между страницами
5) TMDB - открытый API для получения информации о фильмах
Отчет Lighthouse:
Производительность: 89%
Специальные Возможности: 91%
Рекомендации: 100%
Поисковая оптимизация: 90%