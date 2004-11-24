Современный адаптивный многостраничный веб-сайт.

Технологии:

1) React.js - архитектура сайта;

2) Tailwind CSS - СSS фреймворк для написания стилей;

3) Redux- библиотека для работы с состоянием, так же для работы с базой данных (асинхронные запросы на сервер);

4) React-Route-Dom- библиотека для реализации навигации между страницами

5) TMDB - открытый API для получения информации о фильмах

Отчет Lighthouse:

Производительность: 89%

Специальные Возможности: 91%

Рекомендации: 100%

Поисковая оптимизация: 90%

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