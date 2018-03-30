Женский сайт: адаптивная верстка + SEO.

Добавлена
6 лет назад
155 просмотров
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Понятная, быстрая, адаптивная верстка для действующего сайта женских советов. 

Плюс бонусом СЭО оптимизация - устранены многие ошибки, настроены редиректы, улучшена микроразметка (в том числе для раздела рецептов применена свой разметка - снипеты выводятся Гуглом в поисковой выдаче, а также оценки пользователей), значительно улучшена скорость сайта.

Сайт: http://womenuseful.ru/