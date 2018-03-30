Магазин Аюрведы (верстка, функционал, SEO)

Комплексная работа по созданию магазина с нуля.

1.) Быстрая, адаптивная верстка с безупречным юзабилити, понятным интерфейсом.

2.) Т.к. движок (ВамШоп), обладал бедным функционалом, который к тому же плохо работал, и было много глюков, то около 70% всех работ свелось к исправлению багов, различных доработках, и написанию самого разнообразного функционала с нуля (программирование на php, js, MySql), которого было очень много (порядка 20 различных модулей, перечислять все не буду, скажу какой последний делал - калькулятор доставок (сдэк, почта), с автоматическим определением города пользователя, выводом на Яндекс-карту пунктов ПВЗ, и др. особенностями).

3.) SEO-оптимизация. Здесь также было проведено мною очень много работ - ускорение (85/90 по Пэйдж Спид), настройка редиректов, исправление многочисленных ошибок, в том числе HTML кода (добился 0), грамотная микроразметка, и так далее.

Сайт: https://premalife.ru/