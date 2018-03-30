Строительный сайт (скоростной, минимализм)

Стояла задача с нуля сверстать сайт строительной тематики. Основные критерии - полный минимализм, плоский, легкий, понятный адаптивный дизайн по Бутстрап сетке. Работа выполнена успешно. Применены иконки, а также лого в формате SVG, все они легкие и заинлайненые в HTML код, что уменьшает кол-во запросов, ускоряет сайт. Также js скрипты были выведены в подвал, CSS сжат с асинхронной загрузкой, и др. приемы ускорения. В конечном итоге сайт получился очень быстрый, а дизайн способствует тому чтобы внимание пользователя не рассеивалось, а сосредотачивалось на самом основном.

Движок Вордпресс

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