Работа с Битрикс

Ознакомление с Битрикс начал с создания инфопортала+магазина с нуля, на локальной машине. Полностью сверстал сайт (адаптивно, по Bootstrap сетке), создал инфоблоки, блок новостей, товары (все самое основное). После мудреных CMS (Vamshop, Opencart) с которыми я работал ранее на протяжении длительного времени, впечатление от Битрикс весьма положительное - легок в освоении, возможности очень большие.