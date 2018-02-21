Иконка приложения "Jingsai8".

"Jingsai8" - площадка различных конкурсов, где победители конкурсов получают денежный приз. Будет полезен всем кто хочет весело провести время или расширить свой кругозор. Для iOS, Android платформ. Только для китайской аудитории.

Ссылка на сайт: http://jingsai8.cn