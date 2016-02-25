2D художник (вектор/растр), ищу удаленную работу - фриланс или постоянка.
Имею большой пользовательский опыт в онлайн и оффлайн играх разного рода.
Владею английским языком на уровне upper intermediate.
Владею программами Photoshop, Corel ainter, SAI.
Имею опыт в: разработке и финальной прорисовке простых и сложных персонажей, игровых объектов, иконок, концепт-артов, илюстрации.
Умею четко и быстро выполнять поставленные задачи, работать в заданной стилистике. Работаю как в строгих рамках, так и в свободном творческом.
Готова выполнить тестовое задание.
Портфолио - https://www.behance.net/defektartab1e