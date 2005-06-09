Акварельные иллюстрации и рисунки

Имею дополнительное художественное профессиональное образование и 6 лет опыта работы с акварелью и рисованием портретов, картин и рисунков на заказ. С удовольствием создам для Вас стильную и уникальную акварельную иллюстрацию, акварельный индивидуальный или семейный портрет по фото, модную иллюстрацию для дизайнера одежды, бренда или магазинов, полностью ориентируясь на Ваши предпочтения и желания.

Работаю с абсолютно любыми форматами, поэтому выбор формата также остаётся за Вами)

Нужно для заказа:

Для того чтобы процесс работы был максимально быстрым и приятным, мне понадобится от Вас:

1. Ваша идея или описание.

2. Фото, если это портрет, референсы, при желании примеры работ, которые Вам нравятся или, наоборот, не нравятся.

3. Требования к цветам, формату и деталям.