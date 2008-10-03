Check ur Brain - F#CK UP

Одна из самых любимых моих работ. Как и работа "Rules of Street", я её делал полностью с нуля, без идей. Сначала я пошел искать вдохновляющие изображения с людьми. После нашел очень сложный стиль где очень много разных элементов и нестандартных решений. Используя только 2 похожих референса, я создал этот постер.

Самое первое что я сделал - это отрисовал "облик" человека, а дальше начал думать нестандартно. Эта работа самая долгая на данный момент которую я делал ( около 5 часов ). Но я очень доволен был результатом.