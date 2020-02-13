Иллюстрации к играм и книгам в ЛЮБОМ стиле

Скопирую ЛЮБОЙ стиль изображения.

Сделаю картинки в любом стиле по Вашей фотографии или изображению из интернета . Если Вам нужны картинки предметов, природы, животных и т. д. , то я готов сделать за одну работу несколько таких картинок. Сделав заказ у меня вы получите файл в высоком качестве и разрешении. Вы можете использовать картинки в качестве аватаров для аккаунтов, разнообразных уникальных картинок для книг, игр, сайта, визиток, баннеров, слайд-шоу, анимации, комиксов, иллюстраций, распечатать их на холсте и бумаге, использовать для футболок и т. д.

Нужно для заказа: Вышлите цветные фотографии хорошего стандартного качества, по которым Вы хотите получить картинки. Опишите стиль или дайте ссылку на художника который интересен.