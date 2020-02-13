Портрет в ЛЮБОМ стиле

Сделаю картинки (портреты) в любом стиле(GTA, Симпсоны, Рик и Морти, Гравити Фоллс, Тим Бёртон, скопирую ЛЮБОЙ СТИЛЬ) по Вашей фотографии . Если Вам нужны не портреты, а картинки предметов, природы, животных и т. д. , то я готов сделать за одну работу несколько таких картинок. Сделав заказ у меня вы получите файл в высоком качестве и разрешении. Вы можете использовать картинки в качестве аватаров для аккаунтов, разнообразных уникальных картинок для сайта, визиток, баннеров, слайд-шоу, анимации, комиксов, иллюстраций, распечатать их на холсте и бумаге, использовать для футболок и т. д.

Нужно для заказа: Вышлите цветные фотографии хорошего стандартного качества, по которым Вы хотите получить картинки. Опишите стиль или дайте ссылку на художника который интересен.