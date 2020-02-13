Выполню фотомонтаж в Photoshop

Обработаю изображения в графическом редакторе Adobe Photoshop. Обработка изображений: Доработаю по цвету; Кадрирую по заданным пропорциям; Удалю дефекты на фотографии; "Пластика" улучшение форм; Настройка цветокоррекции.

В итоге: Вы получите файлы в одном из выбранных вами форматов: JPG (белый фон); PNG (прозрачный фон); Доп. формат на усмотрение заказчика.

Нужно для заказа: Для выполнения одного кворка требуется день-два. Сроки работы увеличены для подстраховки. По возможности работа выполнятся быстрее.

1) Вам необходимо описать задачу (или отправить ТЗ).

2) Приложить архив с фотографиями.