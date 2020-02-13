Шарж, карикатура, иллюстрация

Сделаю шаржи, иллюстрации, портреты людей животных в короткий срок. Заказав у меня вы получите файлы в лучшем качестве. Вы можете использовать шаржи в качестве аватара для аккаунта, изображений для сайта, визиток, баннеров, слайд-шоу, анимации, комиксов, иллюстраций, распечатать их на холсте и бумаге, использовать для футболок и т. д.

Нужно для заказа: Вышлите цветные фотографии хорошего стандартного качества, по которым Вы хотите получить картинки. Расскажите идею как можно подробнее (от этого зависит результат)