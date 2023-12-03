Кікстартер проект для гри жахів.

Клієнт доручив мені створити три локації для гри жахів, яку вони викинули на Kickstarter. Клієнт надав мені конкретні вимоги до кожного зображення, включаючи обстановку, персонажів і загальний тон гри. Для початку я провів дослідження художніх стилів і тем ігор жахів, щоб отримати натхнення та переконатися, що мої зображення відповідатимуть галузевим стандартам.

Як тільки я добре зрозумів жанр жахів, я створив приблизні ескізи кожного арту (по 2 варіанти скетчей), експериментуючи з різними композиціями, поки не знайшов дизайн, який ефективно передавав бачення клієнта. Після завершення ескізів я почав працювати над остаточними ілюстраціями за допомогою Adobe Photoshop.

Я врахував відгуки від клієнта, а також власні художні інстинкти, щоб створити візуально вражаючі та напружені сцени. Щоб переконатися, що кінцеві малюнки відповідають очікуванням клієнта, я надіслав їх клієнту для отримання зворотного зв’язку та за потреби вніс зміни. Нарешті я передав готові арти клієнту, який був задоволений якістю та ефективністю ілюстрації для просування своєї гри жахів на Kickstarter.

Загалом, процес створення трьох артів вимагав поєднання художніх навичок, дослідження, спілкування та уваги до деталей, щоб ефективно передати бачення клієнта та допомогти йому досягти своїх рекламних цілей.

Ці завдання виконували пару років назад, тепер моя швидкість і якість роботи значно підвищилися.