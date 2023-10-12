Примеры моих работ 1 (рисунки, аватарки, шапки каналов, баннеры)
Иллюстрации и Рисунки
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Здравствуйте!)
Я художник-дизайнер с, достаточно, большим опытом работы. Закончил художественную школу. Хорошо владею Photoshop, графическим планшетом, создаю диджы, традишки. Рисую абсолютно всё, на любую тематику!!
Мой Youtube канал:
https://youtube.com/@space_wanderer_
Telegram канал (примеры моих работ):
https://t.me/space_wanderer_tme
Группа ВКонтакте (примеры моих работ):
https://vk.com/club173164426
Мои контакты, пишите:
Telegram
https://t.me/Space_Wanderer86
Почта
[email protected]