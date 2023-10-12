Примеры моих работ 3 (рисунки, превью к видео)

Здравствуйте!)

Я художник-дизайнер с, достаточно, большим опытом работы. Закончил художественную школу. Хорошо владею Photoshop, графическим планшетом, создаю диджы, традишки. Рисую абсолютно всё, на любую тематику!!

Мой Youtube канал:

https://youtube.com/@space_wanderer_

Telegram канал (примеры моих работ):

https://t.me/space_wanderer_tme

Группа ВКонтакте (примеры моих работ):

https://vk.com/club173164426

Мои контакты, пишите:

Telegram

https://t.me/Space_Wanderer86

Почта

[email protected]