Женский портрет по фото на заказ

Мы соединили новейшие технологии и проверенную временем художественную школу: теперь необязательно просиживать много часов, позируя художнику, пока он рисует портрет. Мы предлагаем Вам заказать портрет по той фотографии, которую вы захотите оставить на память в качестве картины. Фотография может быть абсолютно любой: цветной или черно-белой, одиночной или парной, крупным планом или в полный рост.

Еще один несомненный плюс: вам не придется переживать о том, хорошо ли вы получитесь на портрете — вы сами выбираете тот ракурс и позу, которая вам по душе. Если же портрет предназначен в подарок, то модель до последнего не будет знать о вашей идее.

Портрет на заказ по фотографии также и отличный вариант подарка для тех, кто любит и умеет делать сюрпризы. Неслучайно в XIX веке портреты часто преподносили как неожиданный подарок, устраивая роскошные вечера в честь памятного события. Выбрав фотографию, вы можете на свой вкус выбрать размер (a5, а4, а3) и формат (прямоугольный или квадратный) готовой картины.

Заказ осуществляется онлайн. Срок изготовления портрета от 3-х часов, что является приятным бонусом, ведь в старину на создание портрета уходило несколько недель и даже месяцев.

Портрет изготавливается на бумаге от производителей Hahnemuhle и Canson — бумаге наивысшего качества, специально созданной для работы акварелью.