3Ds MAX + Corona + постобработка в Photoshop
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3 года назад
Услуги 3D визуализации интерьера по ТЗ
Работаю в 3ds MAX + Corona, постобработку провожу в Adobe Photoshop.
Сроки выполнения 2-4 дня на помещение, делали обсуждается индивидуально.
Стоимость услуг 7$/м2
В стоимость услуг входит:
- 3-5 изображений на помещение (ракурсы утверждаем по скриншотам)
2000 px по большой стороне
От Вас:
- Техническое задание на помещение (все чертежи, коллажи, референсы настроения, материалы и предметы мебели, по желанию ссылки на модели и материалы).
Подберу наиболее подходящий декор для вашего дизайна
Кроме визуализации по Вашему ТЗ, возможна авторская разработка дизайна интерьера (стоимость 40$/м2).