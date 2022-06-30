3Ds MAX + Corona + постобработка в Photoshop

Услуги 3D визуализации интерьера по ТЗ

Работаю в 3ds MAX + Corona, постобработку провожу в Adobe Photoshop.

Сроки выполнения 2-4 дня на помещение, делали обсуждается индивидуально.

Стоимость услуг 7$/м2

В стоимость услуг входит:

- 3-5 изображений на помещение (ракурсы утверждаем по скриншотам)

2000 px по большой стороне

От Вас:

- Техническое задание на помещение (все чертежи, коллажи, референсы настроения, материалы и предметы мебели, по желанию ссылки на модели и материалы).

Подберу наиболее подходящий декор для вашего дизайна

Кроме визуализации по Вашему ТЗ, возможна авторская разработка дизайна интерьера (стоимость 40$/м2).