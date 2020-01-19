Дизайн интерьера чайного кафе

Этот проект является результатом командной работы в конкурсе. Над концепцией и некоторыми элементами дизайна работали вместе, визуализацию делала я.

«Тимофейня» – уютная чайная в г. Тамбове. Она известна своей непринужденной атмосферой и вкусным чаем и кофе. В кафе проводятся различные мероприятия: концерты, мастер-классы, уроки игры на барабанах, викторины и т.д.

Посетители могут пить чай, играть в настольные игры, заниматься музыкой, читать и обмениваться книгами, работать за ноутбуком и многое другое.

Именно эти особенности «Тимофейни» мы стремились раскрыть в нашем проекте.

Целью дизайн-проекта стало создание более уютной атмосферы, повышение удобства и привлекательности кафе с сохранением его индивидуальности и образа.

В дизайн-проекте создано необходимое зонирование и организованы основные зоны: зона магазина, бар, зоны отдыха, зона хенд-мейда, сцена, основная зона кафе.

В кафе организовано единое большое пространство за счет сноса перегородки между старым и новым помещениями, а также старых мест хранения. Кроме того, организованы два пространства для хранения – в баре для чая, еды и пр. и недалеко от сцены для инвентаря.

Увеличенный бар имеет Г-образную форму, основная его часть имеет четыре места для сидения, а небольшая столешница является частью стеклянного стеллажа и выходит в зону магазина, таким образом, потоки покупателей и посетителей не пересекаются. Основная столешница бара имеет две поверхности на разных уровнях – одна, повыше, для посетителей, сидящих за баром, другая – пониже, для работников, подготавливающих еду или напитки.

Платформы для сцены и зоны отдыха с креслами-мешками выполнены из деревянных паллетов (зона отдыха высотой в один паллет, сцена – в два), покрытых фанерой.

Одна из главных особенностей проекта – его эффективность: простые и недорогие решения (использование старой мебели, деревянных паллетов и т.д.), которые при этом интересны и оригинальны.

Модель была создана в SketchUp, свет и визуализация - VRay, постобработка - Photoshop.