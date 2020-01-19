Проект памятника пожарным и спасателям

Данный проект создавался для участия в конкурсе в г. Тамбове.

При создании данного проекта основной идеей являлось желание сделать постамент проницаемым, легким и светлым, чтобы подчеркнуть важность пожарной машины, и позволить зрителю взаимодействовать с монументом.

Он представляет несколько рядов светлых железобетонных колонн 7 на 10 колонн, расставленных на расстоянии около 60 см (чтобы обеспечивать проход людей через нее), с установленной на них пожарной машиной АЦ-40(130)-63Б. На опорный контур колонн ставится пожарная машина. Посередине стволов этих колонн со всех сторон располагаются светильники для освещения как окружающих колонн, так и самой пожарной машины снизу. Колонны среднего контура имеют круглые отверстия для того, чтобы свет с колонн опорного контура мог освещать надписи, нанесенные на внутреннюю сторону колонн внешнего контура и колонны внутреннего ряда.

Главный конструктивный элемент монумента – железобетонные колонны высотой 2,4 м сечением 300х300 мм, а также железобетонные ригели длинной 0,6 м. Нагрузка от пожарной машины на угловые колонны опорного контура распределяется с помощью ригелей на соседние колонны.

Монумент располагается под углом в 45 градусов к направлению дороги и обращен к главному входу в пожарно-спасательную часть №3 на другой стороне улицы Агапкина в г. Тамбове. Перед монументом находится площадь для построений и торжественных мероприятий. Площадка под памятником выложена тротуарной плиткой и по периметру имеет встроенные квадратные светильники. Пешеходные пути в сквере устроены таким образом, чтобы можно было осуществить круговой обход вокруг монумента по двум путям – большому и малому. Сквер оборудован скамейками для отдыха и уличными фонарями. На северо-восточной стороне участка, перед гаражами, располагаются шпалеры с вьющимися растениями. Кроме того, на участке имеется парковка для автомобилей на 5 мест.

Модель была создана в SketchUp, свет и визуализация - VRay, постобработка - Photoshop.