Интернет-магазин алюминиевых окон и оборудования для дома Alpri.ua

Данный сайт разрабатывался в комплексе с CRM системой. Это позволило по умолчанию автоматизировать обновление актуальности цен и товара. А также управлять клиентскими базами.

Требованием клиента была разработка на чистом без применения платформы или framework-ов. Были выполнены работы по надстройке хостинга и разработке комплексного продукта для фирмы alipri.ua. Так же были разработаны несколько калькуляторов для подбора продукции.

С данным магазином работаем на постоянной основе.